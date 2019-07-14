Plastic Coca-Cola bottle is fly magnet
Got fruit flies? Leave a 1⁄4 cup of Coca-Cola when you buy your next drink.
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