I was Clyde’s sole ranch hand. I did it all and mostly unaccompanied. Drover, cutter, herder, brander, de-nutter, calver, fencer, mender, irrigator, chopper, stacker, shooter, builder, shoveler, rider, ranger and, whew, other tasks now consigned to gauzy history. Whatever it took to keep that little piece of paradise out of the banker’s mitts.
After that summer I mostly earned the right to walk the cowboy walk. I completed my cowboy then. There were lessons netted mostly alone and over a campfire with other drovers. My main learned lesson was to heed the wildland’s smell. I recalled the sweet wheat after a summer rain.
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