Mother and daughter face breast cancer together

The call from the doctor didn’t shock Brenda Holden.
The 49-year-old mother of three and her husband listened on speakerphone as the doctor reported the results of a biopsy she had done after finding a lump in her breast.
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