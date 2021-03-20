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Love heals

Mother and daughter face breast cancer together

Mother and daughter face breast cancer together

The call from the doctor didn’t shock Brenda Holden.

The 49-year-old mother of three and her husband listened on speakerphone as the doctor reported the results of a biopsy she had done after finding a lump in her breast.

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The same day Brenda Holden learned she had breast cancer she also was told of her mother’s diagnosis.
Battling breast cancer together
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Marilyn Howard, left, and her daughter Brenda Holden pose for a portrait as the pair battle breast cancer together. The women were diagnosed less than three weeks apart and found out about each other’s cancer the same day.
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Brenda Holden, right, and her son Daughtry, 12, talk with her mother Marilyn Howard on her smartphone Thursday evening. Howard was in a Rapid City, South Dakota, hospital after a mastectomy to treat her breast cancer. Her daughter recently learned she also has breast cancer.
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Brenda Holden and her son Daughtry, 12, talk with her mother and his grandmother, Marilyn Howard, on Thursday evening.

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