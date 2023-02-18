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Between a rock and a hard place: Local climbs her way to 70th birthday

Climbing Competition
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Mary L’ Esperance celebrates with friends below as she completes a route up the climbing wall during a competition at the Campbell County Recreation Center on Feb. 11.

 Ed Glazar

“They completely changed it, every route has been changed,” Kate Johnston said, as she shook out her hands and grabbed a few things from a locker.

“They gave us three minutes to get ready,” Mary L’Esperance added.

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Kate Johnston makes her way up the climbing wall Feb. 11 at the Campbell County Recreation Center in Gillette.
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Mary L’ Esperance competes in a climbing competition at the Campbell County Recreation Center on Feb. 11.
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Kate Johnston checks her route as she makes her way up the climbing wall Feb. 11 at the Campbell County Recreation Center in Gillette.
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Climbers Kate Johnston, right, and Heidi Destefano chat between climbs during a competition at the Campbell County Recreation Center in Gillette on Feb. 11.

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