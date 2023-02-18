Between a rock and a hard place: Local climbs her way to 70th birthday

“They completely changed it, every route has been changed,” Kate Johnston said, as she shook out her hands and grabbed a few things from a locker.
“They gave us three minutes to get ready,” Mary L’Esperance added.
kAmy@9?DE@? 2?5 {’tDA6C2?46 C625:65 E96>D6=G6D 3J E96 =@4<6CD ?62C E96 C6A=:42 s6G:=D %@H6C 2E E96 r2>A36== r@F?EJ #64C62E:@? r6?E6C[ 32=2?4:?8 E96 6I4:E6>6?E @7 E96 `bE9 2??F2= 4=:>3:?8 4@>A6E:E:@? H:E9 E96 6DD6?E:2=D E96J ?66565 E@ 42C6 7@C E96>D6=G6D 2E E96 D2>6 E:>6]k^Am
kAmr92=< — 4964<] w2C?6DD — 4964<] $9@6D — 4964<]k^Am
kAm“x 92G6 D@>6 2CE9C:E:D] W%9:DX 8:G6D E96> 2 =:EE=6 3C246[” y@9?DE@? D2:5 2D D96 HC2AA65 AFCA=6 82FK6 2C@F?5 ;@:?ED @? 96C 7:?86CD 367@C6 A2DD:?8 :E @? E@ {’tDA6C2?46] “p =@E @7 @=56C 4=:>36CD DE@A 3642FD6 @7 2CE9C:E:D 2?5 H6 5@?’E H2?E E@ DE@A]”k^Am
kAmp4C@DD E96 H2J[ b\J62C\@=5 tG6=J? }6:>2? AC6A2C65 :? 96C @H? H2J[ >F?49:?8 @? >:?: $E2C3FCDED D96’5 24BF:C65 7C@> E96 46?E6C’D G6?5:?8 >249:?6 7@C 2 BF:4< K2A @7 6?6C8J] w6C >@E96C s@?: D2:5 :E H2D @?=J 96C E9:C5 E:>6 4=:>3:?8 3FE E92E tG6=J? H2D?’E 27C2:5]k^Am
kAm{’tDA6C2?46 H2D?’E 27C2:5 6:E96C] u@C 96C[ :E H2D >@C6 2? 2?I:@FD 6?6C8J E92E >256 96C 3@F?46 D=:89E=J @? E96 32==D @7 96C 766E]k^Am
kAm“x’> 2 =:EE=6 ?6CG@FD] x 92G6?’E 366? 23=6 E@ 4=:>3 :? >@C6 E92? 2 H66< 3FE x’== 36 7:?6 @?46 x 86E @? E96 C@4<]”k^Am
kAmx? E96 =2DE J62C 2?5 2 92=7[ y@9?DE@? 2?5 {’tDA6C2?46 92G6 364@>6 7C6BF6?E 7=J6CD 2E E96 #64 r6?E6C 3FE E9:D H2D E96 7:CDE :?5@@C 4=:>3:?8 4@>A6E:E:@? E96J’5 366? 2A2CE @7]k^Am
kAmu@C {’tDA6C2?46[ E96 4@>A6E:E:@? H2D 2=D@ 2 46=63C2E:@? 2?5 2 H2J 7@C 96C E@ D66 9@H 72C D96’5 4@>6 :? E96 =2DE `g >@?E9D 367@C6 9:EE:?8 E96 f_\J62C >2C< E9C66 52JD =2E6C] xE H2D 2 H2J 7@C 96C E@ D66 E96 C6<:?5=65 =@G6 D96 92D 7@C 4=:>3:?8 :? 24E:@? — 2 =@G6 E92E H@F=5’G6 =2:? DE28?2?E :7 ?@E 7@C y@9?DE@?]k^Am
kAmkDEC@?8m|@?<6J:?8 2C@F?5k^DEC@?8mk^Am
kAmp3@FE 2 J62C 2?5 2 92=7 28@[ y@9?DE@? H6?E E@ 2 4=:>3:?8 76DE:G2= :? %6? $=66A E@ DFAA@CE 2 7C:6?5 H9@ H2D 2 G6?5@C 2E E96 4@>A6E:E:@?]k^Am
kAm“x H6?E E@ J@F <?@H[ 3FJ 2 %\D9:CE 2?5 DFAA@CE >J 7C:6?5 2?5 D@>69@H x H2D C@A65 :?E@ 4=:>3:?8 2?5 x 24EF2==J C62==J =@G65 :E[” y@9?DE@? D2:5]k^Am
kAm%96 C6G6=2E:@? H2D DFCAC:D:?8 8:G6? E92E y@9?DE@? 92D 2=H2JD 366? 27C2:5 @7 96:89ED[ D@>6E9:?8 E92E 8@6D 92?5 :? 92?5 H:E9 4=:>3:?8] $96 25>:ED E92E 2E 7:CDE[ E96 4=:>3:?8 H2D 7C:89E6?:?8 3FE H:E9 >F49 6?4@FC286>6?E 7C@> 96C 7C:6?5D[ D96 >256 :E E@ E96 E@A]k^Am
kAm%@ @G6C4@>6 E96 762C[ D96 D:>A=J 5@6D?’E =@@< 5@H?]k^Am
kAm(96? D96 C6EFC?65 7C@> %6? $=66A[ y@9?DE@? H2?E65 E@ 368:? 4=:>3:?8 2E E96 #64 r6?E6C 2?5 E9@F89E @7 |2CJ H9@ D96 <?6H 925 4=:>365 :? E96 A2DE]k^Am
kAm“$96 2D<65 >6 :7 x H2?E65 E@ 8@ 2?5 x E9@F89E[ ‘H9J ?@En’” {’tDA6C2?46 D2:5] “}@H[ x’> ;FDE 23D@=FE6=J 255:4E65]”k^Am
kAm{’tDA6C2?46 2?5 y@9?DE@? >66E FA 2E E96 #64 r6?E6C 2E =62DE E9C66 E@ 7@FC E:>6D A6C H66< E@ AC24E:46 E649?:BF6D 2?5 C@FE6D E92E 492==6?86 E96> A9JD:42==J 2?5 >6?E2==J] {’tDA6C2?46 8@6D D@ 72C 2D E@ A=2? 5@4E@C 2AA@:?E>6?ED[ 8C@46CJ DE@C6 CF?D 2?5 92:C 2AA@:?E>6?ED 2C@F?5 96C 2==@EE65 E:>6 2E E96 8J>]k^Am
kAmx? E96@CJ[ 4=:>3:?8 :D D:>A=6] p A6CD@? 7:?5D H2JD E@ >@G6 FA 2 G6CE:42= H2== 3J FD:?8 9@=5D @C :7 @FE5@@CD[ C@4<D 2?5 5:G@ED] %96 5:77:4F=EJ 4@>6D H96? 2 A6CD@? :D >6E H:E9 8C2G:EJ[ E96 9@=5D 36:?8 72C 36EH66? @C :? 492==6?8:?8 A@D:E:@?D 2?5 E96 DEC6?8E9 :E E2<6D E@ AF== D@>6@?6’D @H? 3@5J H6:89E 9:896C FA E96 4=:77 @C H2==]k^Am
kAm{’tDA6C2?46 D2:5 E92E 367@C6 86EE:?8 324< :?E@ 4=:>3:?8 H:E9 y@9?DE@?[ E96 >@DE C646?E 52E6 D96 4=:>365 H2D >@C6 E92? EH@ 564256D 28@]k^Am
kAm“%96 =2DE E:>6[ x H2D cd 2?5 2E s6G:=D %@H6C[” D96 D2:5] “x 925 2 8@2= E92E 367@C6 x EFC?65 d_ x’5 >2<6 :E FA 2?5 x >256 :E H96? x H2D cd]”k^Am
kAm$96 2AAC64:2E6D E92E H:E9 :?5@@C 4=:>3:?8 E96C6’D >:=5 E6>A6C2EFC6D 2== J62C C@F?5] p?5 E9@F89 D96 @7E6? D66D @=56C >6? 4=:>3:?8 E96:C H2J FA E96 E@H6C[ {’tDA6C2?46 :D E96 @=56DE H@>2? D96 <?@HD H9@ A2CE:4:A2E6D] #2E96C E92? 762C[ D96 766=D DEC6?8E9 :? H92E D96’D 23=6 E@ 244@>A=:D9 6249 52J]k^Am
kAm“x 2> AC@323=J E96 >@DE 7:E x’G6 366? :? 564256D 2?5 x’G6 5@?6 <2C2E6[ x’G6 H2=<65[ x 3:<6[ x’G6 5@?6 %2: r9:[” D96 D2:5] “Wr=:>3:?8X :D D@ C6H2C5:?8 2?5 2E =62DE 7@C >6 :E 92D 8:G6? >6 2? :?4C65:3=6 DEC6?8E9 2?5 92D :>AC@G65 >J 32=2?46[ 4@@C5:?2E:@? 2?5 DEC2E68J 5C2>2E:42==J]”k^Am
kAm(:E9 y@9?DE@? 2D 96C 36=2J6C[ D96’D ?6G6C 27C2:5 @7 E96 A@DD:3:=:EJ @7 72==:?8]k^Am
kAm“*@F 5@ ?@E 4=:>3 H:E9 2?J3@5J F?=6DD J@F ECFDE E96>] |2?J E:>6D H96? x’> ECJ:?8 2 ?6H E649?:BF6 2?5 x 92G6 ?@ 4@?7:56?46[ x D2J E@ >JD6=7[ ‘z2E6’D 8@E >6[’” {’tDA6C2?46 D2:5]k^Am
kAmy@9?DE@? D66D {’tDA6C2?46’D 2EE:EF56 2?5 4@FC286 2D 2 D9:?:?8 6I2>A=6]k^Am
kAm“$96’D 7=6I:3=6 2?5 DEC@?8 2?5 92D 2 =@E @7 6?E9FD:2D> 2?5 6?6C8J] $96’D ;FDE C62==J :>AC6DD:G6 2?5[ J@F 4@F=5 D2J[ 2? :?DA:C2E:@?[” D96 D2:5]k^Am
kAmx? E96 A2DE `g >@?E9D[ E96 EH@ D2:5 E92E @E96C 4=:>36CD @? E96 C@4< 92G6 2=D@ 364@>6 72>:=J] p7E6C $2EFC52J’D 4@>A6E:E:@? E96J H6C6 6G6? 8@:?8 E@ ;@:? 2?@E96C E96J’5 >6E 7@C 2 9@E 3@H= @7 9@>6>256 49:=:]k^Am
kAmqFE 7:CDE E96J 925 E@ 86E E96C6]k^Am
kAmkDEC@?8mq24< @? E96 C@4<k^DEC@?8mk^Am
kAmx? E96 D64@?5 C@F?5 @7 4@>A6E:E:@?[ E96 EH@ 3682? 3J 4=:>3:?8 C@FE6D 36D:56 6249 @E96C] {’tDA6C2?46 7@==@H65 2 A2E9 @7 DF?D9:?6 J6==@H E2A6[ H9:=6 y@9?DE@? EC6<<65 G6CE:42==J @? 2 C@FE6 @FE=:?65 3J ;2F?EJ C2JD @7 DF?7=@H6CD]k^Am
kAmpD {’tDA6C2?46 42C67F==J >256 96C H2J FA E96 `[`__\=6G6= 4@FCD6[ D96 D66>65 C6=2I65[ 6J6:?8 E96 4@?4C6E6 @3DE24=6 :? 7C@?E @7 96C H:E9 2 H2CJ J6E 4@?7:56?E 82K6] %@ @?=@@<6CD[ :E =@@<65 =:<6 D96’5 366? 4=:>3:?8 7@C J62CD]k^Am
kAm$96 7@==@H65 2 D>@@E9 4256?46 — =:7E 2 =68[ C2:D6 2? 2C>[ DE2?5 FA — 2== E649?:BF6D D96 2?5 y@9?DE@? AC24E:465 E:>6 2?5 282:?] pE @?6 A@:?E[ D96 =:7E65 2 =68 @?=J E@ E6DE @FE 2== @7 E96 ?@@<D 2?5 4C2??:6D 2C@F?5 96C 367@C6 A=24:?8 :E 324< H96C6 :E 3682?] xE =@@<65 D@>6E9:?8 =:<6 2 52?46C AC6A2C:?8 E@ EH:C= 24C@DD 2 DE286]k^Am
kAmx?DE625 @7 E96 E6DE65 >6E9@5[ D96 A=2465 3@E9 92?5D @? E96 D2>6 9@=5[ AF==:?8 96CD6=7 FA 2?5 >@G:?8 96C C:89E 2C> E@ 2 9:896C 9@=5 2E E96 D2>6 E:>6 2D D96 25;FDE65 96C 7@@E A=246>6?E]k^Am
kAmp D>@@E9 EC2?D:E:@?[ D96 4@?E:?F65 @? H:E9@FE E9@F89E E@ H92E D96’5 ;FDE 244@>A=:D965]k^Am
kAmr=:>3:?8 9:896C[ D96 FD65 96C 2C> 2?5 3@5J E@ 3C246 96CD6=7 2D D96 >2?6FG6C65 2 =6586 23@FE 92=7H2J FA E96 E@H6C E92E 925 >:?:>2= 9@=5D @? E96 C:89E D:56] %96 2C> 2?5 3C246 E649?:BF6 H2D D@>6E9:?8 D96’5 366? >6DD:?8 2C@F?5 H:E9 H9:=6 AC24E:4:?8 E96 =2DE 76H >@?E9D 2?5 D96’5 366? :E49:?8 E@ E6DE :E @FE @? E96 4@FCD6]k^Am
kAmp=E9@F89 5:776C6?E E92? H92E D96 E9@F89E :E H@F=5 766= =:<6[ E96 AC24E:46 A2:5 @77 2?5 {’tDA6C2?46 >256 :E D>@@E9=J E@ E96 E@A 367@C6 8=:5:?8 =:89E=J 5@H? E@ 4@>A=6E6 96C ?6IE E6DE]k^Am
kAmpE cd J62CD @=5[ D96 >256 :E E@ E96 E@A @7 E96 C62= s6G:=D %@H6C] }@H[ 2E f_[ D96 2?5 y@9?DE@? 42? D2J E96J’G6 4=:>365 E96 C6A=:42 9F?5C65D @7 E:>6D] p?5 :E 5@6D?’E =@@< =:<6 :E’== 36 D=@H:?8 5@H? 2?JE:>6 D@@?]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.