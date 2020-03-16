Gillette officials said they are pleased with the progress being made at Cam-plex Energy Hall and the Heritage Center.
“I had no idea the scope of how big it really was,” Councilman Bruce Brown said about the remodeling project.
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