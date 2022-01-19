City Pool
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The City Pool need repairs and the city of Gillette has been exploring whether it needs to be closed for a season to repair and possibly rebuild. Photo taken Tuesday, Jan. 18, 2022 in Gillette. News Record photo/Ashley Detrick

 Ashley Detrick

The status of the next two summer pool seasons is up in the air after the City Council voted Tuesday to postpone a decision on when to begin construction on a new City Pool.

Replacing the current City Pool will require it to shut down for an entire summer season. Now it’s a matter of whether to close it this summer or next.

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