The status of the next two summer pool seasons is up in the air after the City Council voted Tuesday to postpone a decision on when to begin construction on a new City Pool.
Replacing the current City Pool will require it to shut down for an entire summer season. Now it’s a matter of whether to close it this summer or next.
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