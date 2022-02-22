The push for Medicaid expansion in Wyoming fell flat last week when the bill proposing its implementation failed to go before the House for introduction in time for the Friday deadline.

The joint Revenue Committee sponsored House Bill 20, proposing Medicaid expansion in Wyoming, but it did not appear on the legislative meeting schedule through the first week of the 2022 budget session and never made it before the House.

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