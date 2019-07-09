The city of Gillette may soon enforce stricter penalties to private businesses that don’t address nasty and potentially dangerous potholes on their property.
If the new proposals become law, the city could start fining property owners $750 for unkept parking lots because of potholes or other deteriorating asphalt.
kAm%96 4:EJ’D !=2??:?8 s:G:D:@? 92D 2=H2JD 562=E H:E9 AF3=:4 4@>A=2:?ED 23@FE A@E9@=6D :? E96 4@>>F?:EJ] !@E9@=6D @? 4:EJ\>2:?E2:?65 DEC66ED 2C6 E96 4:EJ’D C6DA@?D:3:=:EJ]k^Am
kAm!@E9@=6D :? AC:G2E6=J @H?65 A2C<:?8 =@ED @C :? E96 2446DD A@:?ED E@ E9@D6 A2C<:?8 =@ED 2C6 ?@E E96 4:EJ’D C6DA@?D:3:=:EJ E@ >2:?E2:?] w@H6G6C[ E96 4:EJ :D C6DA@?D:3=6 7@C =6EE:?8 E9@D6 AC:G2E6 =2?5@H?6CD <?@H E92E E96J >FDE <66A FA H:E9 E96 A@E9@=6D[ 6DA64:2==J :7 E96 AF3=:4 FD6D E9@D6 2C62D 962G:=J]k^Am
kAmr:EJ A=2??6CD r=2C< $2?56CD 2?5 |6C65:E9 sFG2== D2:5 E92E E96 4:EJ 92D 2 E@F89 E:>6 6?7@C4:?8 E96 CF=6D H96? :E 4@>6D E@ A@E9@=6D :? A2C<:?8 =@ED]k^Am
kAm%96 4FCC6?E 4@56 :D AC6EEJ =:89E :? E6C>D @7 H92E :E 255C6DD6D[ sFG2== D2:5] v6?6C2==J[ E96 4@56 D2JD E92E “@77\DEC66E A2C<:?8 2?5 =@25:?8” 92D E@ 36 >2:?E2:?65 E@ 2 46CE2:? 568C66] w@H6G6C[ :E 5@6D?’E C625 E@ H9@D6 5:D4C6E:@? :E >FDE 36 >2:?E2:?65]k^Am
kAm%96 4:EJ’D A=2??:?8 DE277 =:DED D6G6C2= C62D@?D H9J E96 4@56 ?665D FA52E:?8[ :?4=F5:?8 2446DD 7@C 6>6C86?4J G69:4=6D[ 52>286 E@ AC:G2E6 2?5 AF3=:4 G69:4=6D 2?5 E96 @G6C2== AF3=:4 D276EJ 2?5 H6=72C6 @7 E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm$2?56CD AC6D6?E65 2 76H 492?86D E@ E96 4:EJ 4@56 E@ E96 v:==6EE6 r:EJ r@F?4:= =2DE H66< E92E H@F=5 2==@H E96 4:EJ E@ 36EE6C 567:?6 9@H A2C<:?8 =@ED D9@F=5 36 >2:?E2:?65 3J AC:G2E6 =2?5@H?6CD 2?5 H92E E96 4:EJ 42? 5@ E@ 6?7@C46 E9@D6 <:?5D @7 :>AC@G6>6?ED]k^Am
kAm%96 4:EJ 92D C646:G65 D6G6C2= 4@>A=2:?ED :? C646?E J62CD 23@FE 2 ?F>36C @7 A@E9@=6D :? A2C<:?8 =@ED 2C@F?5 v:==6EE6]k^Am
kAm%96 ?6H CF=6D H@F=5 :?4=F56 2 7:?6 @7 FA E@ Sfd_ 7@C ?@E 36:?8 :? 4@>A=:2?46 H:E9 E96 @C5:?2?46 2?5 6249 52J 27E6C E96 :?:E:2= 7:?6 :D :DDF65 H@F=5 36 2 D6A2C2E6 @776?D6]k^Am
kAmu:?6D ?@H 2C6 D6E 2E S`__]k^Am
kAmr:EJ pEE@C?6J %@?J #6J6D D2:5 E92E 6G6? :7 E96 4:EJ :?4C62D6D E96 7:?6[ :E 5@6D?’E 92G6 E@ 6?7@C46 :E]k^Am
kAm“%96 <6J :D E@ 86E E96 E9:?8 7:I65[” 96 D2:5] “(6 42? 46CE2:?=J 5C@A 2?J @7 E96 7:?6D] *@F 92G6 E96 5:D4C6E:@? WE@ 5@ E92EX] %96 7:?6D 5@?’E C62==J 5@ FD >F49 8@@5]”k^Am
kAmx7 2 AC:G2E6 =2?5@H?6C 4@?E:?F6D E@ :8?@C6 E96 :DDF6[ E96 4:EJ 4@F=5 A@E6?E:2==J 232E6 E96 AC@A6CEJ[ 7:I E96 :DDF6 :ED6=7 2?5 E96? 492C86 E96 AC@A6CEJ @H?6C E96 4@DE @7 C6A2:CD]k^Am
kAm%96 6DE:>2E65 4@DE E@ 7:I 2 A@E9@=6 :D 23@FE Sd_ 2 DBF2C6 7@@E[ $2?56CD D2:5]k^Am
kAm$2?56CD D2:5 E96 AC@46DD H:== 36 4@>A=2:?E\32D65[ >62?:?8 E96 4:EJ H@?’E D66< @FE AC@A6CEJ @H?6CD F?=6DD E96 AF3=:4 4@>A=2:?D 23@FE :E]k^Am
kAm%96 4:EJ H:== D6?5 2 =6EE6C 2?5 ?@E:46 @7 G:@=2E:@? E@ E96 AC@A6CEJ @H?6C 2?5 2==@H 2 C6BF:C65 A6C:@5 E@ 4@>A=6E6 E96 C6A2:C] %96 AC@A6CEJ @H?6C 42? 2=H2JD 2D< 7@C 2? 6IE6?D:@? :7 ?66565]k^Am
kAm$2?56CD D2:5 E96 4:EJ H@F=5 H2C? =2?5@H?6CD 62C=J 2?5 8:G6 E96> A=6?EJ @7 E:>6 E@ >2<6 C6A2:CD] u@C :?DE2?46[ :7 E96 4:EJ 6IA64ED 2 =2?5@H?6C E@ >2<6 C6A2:CD :? E96 DAC:?8[ E96 4:EJ H@F=5 D6?5 ?@E:46D :? ~4E@36C E96 J62C 367@C6]k^Am
kAmx7 ?@ C6DA@?D6 :D C646:G65[ E96 r:EJ r@F?4:= H@F=5 E96? E2<6 24E:@? 2?5 E96 232E6>6?E AC@46DD H@F=5 DE2CE]k^Am
kAm#6J6D 2=D@ D2:5 E92E 96 5@6D?’E =:<6 E96 :562 @7 AFEE:?8 2 =:6? @? 2 3FD:?6DD[ 3FE E96 E9C62E @7 @?6 4@F=5 AFD9 AC@A6CEJ @H?6CD E@ >2<6 E96 2AAC@AC:2E6 C6A2:CD]k^Am
kAm%96 4:EJ AFE :? 2 D:>:=2C CF=6 7@C @G6C8C@H? H665D @? AC:G2E6 AC@A6CEJ] #6J6D D2:5 E96 !=2??:?8 s:G:D:@? 92D E@=5 9:> E92E @C5:?2?46 92D 96=A65 2?5 E96 >@DE ?@E@C:@FD @776?56CD 92G6 4=62?65 FA E96:C J2C5D 3642FD6 @7 E96 A@E6?E:2= 7@C 92CD96C A6?2=E:6D]k^Am
kAm&E:=:E:6D s:C64E@C |:<6 r@=6 D2:5 :E’D ?@E D@ 62DJ E@ 86E :? E@F49 H:E9 2 3FD:?6DD 2?5 E6== :E E@ 7:I A@E9@=6D]k^Am
kAm“xE 86ED 2 =:EE=6 >@C6 5:77:4F=E :? D@>6 @7 E96D6 3:886C D9@AA:?8 46?E6C 2C62D[” 96 D2:5] “p =@E @7 E96 3FD:?6DD6D 2C6 =62D65] *@F E9:?<[ ‘xE’D s2:CJ "F66?] yFDE 42== s2:CJ "F66?]’ %96J >:89E =62D6 E92E 3F:=5:?8 7C@> E96 56G6=@A6C H9@ @H?D E96 H9@=6 2C62]”k^Am
kAm$2?56CD D2:5 E92E >@DE 3FD:?6DD6D =62D6 E96 =2?5 E96J @A6C2E6 @? 2?5 2 =@E @7 E96 AC:G2E6 =2?5@H?6CD 2C6 56G6=@A6CD H9@ =:G6 6=D6H96C6]k^Am
kAmp?@E96C :DDF6 E96 4:EJ CF?D :?E@ :D C6A2:CD >256 D@>6E:>6D 2C6?’E FA E@ DE2?52C5[ >62?:?8 E96 D2>6 A@E9@=6D 2C@F?5 E@H? 364@>6 :DDF6D @G6C 2?5 @G6C 282:? 3642FD6 AC@A6CEJ @H?6CD H:== 5@ A2E49H@C< :?DE625 @7 2 A6C>2?6?E 7:I]k^Am
kAm|2J@C {@F:D6 r2CE6C\z:?8 D2:5 E92E :E’D 2=H2JD 2 5:46J AC@A@D:E:@? 7@C 8@G6C?>6?E E@ >655=6 :? AC:G2E6 3FD:?6DD]k^Am
kAmr@F?4:=>2? $92H? }62CJ AC@A@D65 92G:?8 2 E:6C65 7:?6 DECF4EFC6 E92E H@F=5 A6?2=:K6 E96 >@DE D6C:@FD A@E9@=6D >@C6 E92? @E96CD]k^Am
kAmr@F?4:=>2? qCF46 qC@H?[ 2 3FD:?6DD @H?6C 9:>D6=7 H9@ ;@<65 E92E 96 >:89E ?665 E@ E2<6 2 4=@D6C =@@< 2E 9:D @H? A2C<:?8 =@ED[ 42>6 2C@F?5 E@ E96 :562 27E6C D@>6 D64@?5 E9@F89ED]k^Am
kAm“x’> 2=H2JD 96D:E2?E @7 WAFEE:?8 :?X C68F=2E:@?D 3642FD6 J@F 92G6 2 76H 325 24E@CD @FE E96C6 2?5 :E 27764ED A6@A=6 E92E 5@ E96 C:89E E9:?8[” qC@H? D2:5] “qFE :? E9:D 42D6[ :E’D 8=2C:?8=J @3G:@FD E92E H6 ?665 E@ 86E E96D6 7:I65]”k^Am
kAm%96 r:EJ r@F?4:= 28C665 E@ 8:G6 E96 !=2??:?8 s:G:D:@? 5:C64E:@? E@ AC6D6?E ?6H @C5:?2?46 492?86D E@ E96 !=2??:?8 r@>>:DD:@?]k^Am
kAm%96 !=2??:?8 r@>>:DD:@? H:== C6G:6H E96 492?86D :? E96 ?62C 7FEFC6] %96 v:==6EE6 r:EJ r@F?4:= H:== E96? G@E6 @? E96 @C5:?2?46 492?86D E9C66 E:>6D 367@C6 :E 364@>6D @77:4:2=]k^Am
(1) comment
Is the city going to fine itself for potholes as well because the ally just west of 7th and Butler Spaeth Rd is nothing but a pothole all the way down the alley. Drive by and take pictures in case you are ticketed to show how city does not live up to what they expect you to do like old saying goes, DO AS WE TELL YOU TO AND NOT AS WE DO .
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.