Nine months into the year, the third quarter reports for Peabody Energy Corp. and Arch Resources Inc. suggest a strong market for thermal coal in the Powder River Basin as the rest of the year rounds out.

A significant increase in revenues in third quarter 2021 performance for Arch Resources Inc. over the same three-month window last year in part spurred a $89.1 million net income for the quarter. Last year, the company ended its third quarter 2020 with a net loss of $191.5 million, according to its third quarter earnings report released last week.

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