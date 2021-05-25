A local oil field worker has started a GoFundMe campaign to help his favorite breakfast spot.
For the last decade or so, Lee Laatsch has gone to Mona’s Cafe each weekday morning for a breakfast cooked by Sylvia Cerda.
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