A bill for the creation of the Gillette College Community College District was introduced Wednesday in the state Legislature.

The bill calls for the creation of the new district to be brought to the citizens of Campbell County in a special election to decide whether to secede Gillette College from the Northern Wyoming Community College District and form an independent district of its own.

Gillette College application approved; new district moves to state Legislature

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