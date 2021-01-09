A local group that plans to put on live horse races in Gillette this year is facing a legal interpretation issue.

307 Horse Racing, which will put on live racing at Cam-plex Morningside Park starting this year, has asked the Campbell County Commission for a letter of support for its endeavor. Since then, however, some legal issues have come up that led commissioners to not sign the letter.

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