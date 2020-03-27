Despite everything else going on around Gillette and the world, spring and summer are still planning on arriving.
The UW Campbell County Extension is now taking applications for Campbell County’s North Community Garden until April 3.
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