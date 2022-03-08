The Ironman wrestling tournament is set to take place Saturday and Sunday at the Cam-plex Wyoming Center.
Check-in begins at 7 a.m. both days with wrestling beginning at 9 a.m.
kAmp== 6?EC:6D ?665 E@ 36 AC6\C68:DE6C65 3J %9FCD52J 2E k2 9C67lQ9EEAi^^EC24<HC6DE=:?8]4@>QmEC24<HC6DE=:?8]4@>k^2m] y@9? p=E[ E96 E@FC?2>6?E 5:C64E@C[ 6IA64ED E96C6 E@ 36 2C@F?5 d__ C68:DEC2?ED]k^Am
kAms:G:D:@?D 2C6 32D65 @? 286 8C@FA 2?5 H6:89E H:E9 286 8C@FAD 7@C c&[ e&[ g&[ `_&[ `a&[ `c& 2?5 `e&]k^Am
kAmp=E :D 6I4:E65 E@ @776C 2 8:C=D 5:G:D:@? 3C24<6E 7@C E96 7:CDE E:>6[ 32D65 @? A2CE:4:A2?ED’ C68:DEC2E:@?]k^Am
kAm%96 E@FC?2>6?E :?4=F56D E9C66 5:776C6?E DEJ=6D @7 HC6DE=:?8 — 7C66DEJ=6[ vC64@\#@>2? 2?5 7@=<DEJ=6]k^Am
kAm“uC66DEJ=6 2?5 vC64@ 2C6 ~=J>A:4 DEJ=6 HC6DE=:?8[” 96 D2:5] “u@=<DEJ=6 :D H92E J@F’5 4@?D:56C p>6C:42? EC25:E:@?2= HC6DE=:?8 … 3FE H6’C6 @?6 @7 E96 @?=J 4@F?EC:6D E92E C62==J 5@6D :E]”k^Am
kAmuC66DEJ=6 HC6DE=:?8 :D >@C6 @776?D:G6[ 4C62E:?8 D4@C:?8 @AA@CEF?:E:6D 2?5 :?G@=G:?8 >@C6 C:D<]k^Am
kAmvC64@\#@>2? :D G6CJ D:>:=2C 3FE 2E9=6E6D 2C6?’E 23=6 E@ 8C23 E96:C @AA@?6?ED =68D]k^Am
kAm“xE’D 2 =@E >@C6 FAA6C\3@5J 2?5 E9C@HD[” p=E D2:5]k^Am
kAmw6 36=:6G6D E96 E@FC?2>6?E 96=AD E@ H:56? 2? 2E9=6E6D’ C2?86 :? @E96C DEJ=6D 2?5 >2<6D DFC6 E96J’C6 6IA@D65 E@ 5:776C6?E EJA6D @7 HC6DE=:?8]k^Am
kAm%96 6G6?E :?4=F56D 7F==\D:K65 >2ED 2?5 4@>AFE6CD 2?5 4=@4<D 8:G6? 2E 2 5:D4@F?E65 AC:46 3J E96 D49@@= 5:DEC:4E[ H9:49 96 D2:5 96=AD E@ 4C62E6 E96 2E>@DA96C6 @7 E96 6G6?E 2?5 2=D@ 6?DFC6D E96 E@FC?2>6?E CF?D 2D D>@@E9=J 2D A@DD:3=6]k^Am
kAmx7 2 HC6DE=6C AC@G6D E@ 36 >2DE6C @7 2== E9C66 DEJ=6D[ 96 @C D96 :D 2H2C565 2 DA64:2= D:?8=6E]k^Am
kAms:776C6?E 6249 J62C[ E9:D J62C’D D:?8=6E 762EFC6D 2 “AC6EEJ 4@@= 3F772=@[” p=E D2:5]k^Am
kAmw625862C :D C6BF:C65 7@C 2== A2CE:4:A2?ED 2?5 C65 2?5 3=F6 D:?8=6ED 2C6 C6BF:C65 7@C E9@D6 H9@ 49@@D6 E@ HC6DE=6 :? E96 7C66DEJ=6 2?5 vC64@ 5:G:D:@?D]k^Am
kAmr@DE 7@C 6?EC2?ED :D Sad A6C DEJ=6 @C Se_ 7@C 2== E9C66] xE H:== 4@DE S`_ 7@C 2? 25F=E’D H66<6?5 A2DD 2?5 `g 2?5 J@F?86C 2C6 7C66]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.