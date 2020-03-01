Residents who make up to 200% of the gross annual federal poverty level income of $12,760 for one person could be eligible for up to 100% financial assistance from Campbell County Health.

The change that takes effect today is a 67% increase for those low-income patients up from the current level of 133%. There are increases at other levels as well. For example, to be eligible for 75% health assistance, a resident must make 201%-225% above the federal poverty level; 50% is 226%-250%; and 25% is 251%-275%.

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