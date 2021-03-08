After seeing a steady decline in unemployment rate over the last several months, Campbell County’s rate increased to 7% in January, up from 6.2% in December.
Campbell County’s labor pool in January had about 700 fewer people when compared to January 2020, when the unemployment rate was 4.4%.
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