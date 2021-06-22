Campbell County Weed and Pest will officially become its own service district July 1.

In April, the Weed and Pest board voted to make the district completely separate from Campbell County government.

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Weed and Pest Assistant Supervisor Jay Francis loads chemicals into a customer’s truck Friday. At the urging of state officials, the Campbell County Weed and Pest District will split from the county and operate as its own entity.
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Weed and Pest on Friday, June 18, 2021. News Record Photo/Ashley Detrick

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