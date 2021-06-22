Campbell County Weed and Pest will officially become its own service district July 1.
In April, the Weed and Pest board voted to make the district completely separate from Campbell County government.
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