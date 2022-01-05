D.G. Reardon submitted his resignation from the Campbell County Board of Commissioners, vacating a seat on the five-person board.
During Wednesday morning’s meeting, Chairman Bob Maul read a resignation letter sent from Reardon. In the letter, Reardon wrote that his resignation came with a “heavy heart” after deciding to move to Cheyenne to be closer to family.
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