2020.
It’s a number many have looked forward to putting behind them for months. In less than a year, about twice as many Campbell County residents have been infected with COVID-19 as years have passed Anno Domini.
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