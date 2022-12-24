The city of Gillette is commissioning a unique art piece that will honor the people, landmarks and other things that make the city special.
On Tuesday night, the City Council approved a resolution entering into an agreement with an artist to create an acrylic painting of Gillette.
kAm%9:D AC@;64E H:== 36 E96 =2DE 9FCC29 7@C E96 |2J@C’D pCE r@F?4:=[ H9:49 H:== 5:DD@=G6 @?46 E96 2CEH@C< :D F?G6:=65]k^Am
kAmp?86=2 (:==:2>D[ 6I64FE:G6 2DD:DE2?E 7@C E96 4:EJ @7 v:==6EE6[ D2:5 tC:4 s@H5=6[ 2 &E29\32D65 7@=< 2CE:DE H9@ H2D 3@C? :? vC66? #:G6C[ C624965 @FE E@ E96 |2J@C’D pCE r@F?4:= 62C=:6C E9:D J62C 23@FE H@C<:?8 @? 2 A:646 7@C v:==6EE6]k^Am
kAms@H5=6 92D 5@?6 A:646D 7@C @E96C 4@>>F?:E:6D :? E96 C68:@?[ 2?5 6249 @?6 :D F?:BF6]k^Am
kAm$96 D2:5 E96 |2J@C’D pCE r@F?4:= H2D @? 3@2C5 2?5 :D 6I4:E65 7@C E96 A:646[ H9:49 “H:== C62==J 9:89=:89E 2== E9:?8D v:==6EE6]”k^Am
kAm%96 E@E2= AC:46 @7 E96 2CE AC@;64E :D S`d_[___[ 2?5 :E H:== 36 A2:5 @FE @7 E96 |2J@C’D pCE r@F?4:=’D C6D6CG6 7F?5] !C:G2E6 5@?2E:@?D H:== 36 D@F89E E@ 96=A @77D6E D@>6 @7 E96 4@DE]k^Am
kAm%96 |2J@C’D pCE r@F?4:= H:== 46=63C2E6 :ED a_E9 2??:G6CD2CJ :? a_ab[ (:==:2>D D2:5] (92E E96 4@>>:EE66 564:565 E@ 5@ :D E2<6 E96 >@?6J E92E’D C6>2:?:?8 :? :ED C6D6CG6 244@F?E 2?5 AFE :E E@H2C5 E9:D AC@;64Ek^Am
kAm%9@D6 5@==2CD H@F=5 92G6 <6AE E96 pG6?F6D @7 pCE D4F=AEFC6 AC@8C2> 8@:?8 7@C 2 4@FA=6 @7 >@C6 J62CD[ (:==:2>D D2:5]k^Am
kAm“%96J’C6 8@:?8 E@ E2<6 Wa_abX 2D E96 a_\J62C 2??:G6CD2CJ @7 E96 pG6?F6D @7 pCE[ 6?5 E96 AC@8C2>[ E2<6 E96 7F?5D H6 92G6 =67E 2?5 AFE E96> E@H2C5D E9:D 2CE AC@;64E[” (:==:2>D D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ 4FCC6?E=J 92D `aa D4F=AEFC6D :? :ED pG6?F6D @7 pCE 4@==64E:@?] %96C6 2C6 4FCC6?E=J 6:89E D4F=AEFC6D @? =@2? 2?5 :? y2?F2CJ E96 |2J@C’D pCE r@F?4:= H:== 564:56 H9:49 A:646D :E H2?ED E@ <66A A6C>2?6?E=J]k^Am
kAm%96 |2J@C’D pCE r@F?4:= :D 2 3:8 A2CE @7 E96 r9:=5C6?’D |6>@C:2= (2=<H2J #6>6>3C2?46 r6C6>@?J 2?5 E96 r9C:DE>2D A:? 4@?E6DE] s6DA:E6 E96 |2J@C’D pCE r@F?4:= 8@:?8 2H2J[ 3@E9 @7 E96D6 AC@8C2>D H:== 4@?E:?F6[ (:==:2>D D2:5]k^Am
kAms@H5=6 H:== G:D:E v:==6EE6 :? y2?F2CJ 2?5 u63CF2CJ E@ 86E 2 766= 7@C E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“(6’== D9@H 9:> 2== E96 :>A@CE2?E 3F:=5:?8D[ 6IA6C:6?46D[ C6DE2FC2?ED[ 2== E96 E9:?8D E92E >2<6 v:==6EE6[ v:==6EE6[” (:==:2>D D2:5]k^Am
kAm%96 A=2? :D 7@C E96 A:646 E@ 36 F?G6:=65 @? $6AE] h[ a_ab[ 2E E96 qC6HD 2?5 rCF:D6 6G6?E :? 5@H?E@H? v:==6EE6]k^Am
kAm%96 2CEH@C< H:== 36 EFC?65 :?E@ d__\A:646 AFKK=6D] %96 4:EJ H:== @C56C e[___ @7 E96D6 AFKK=6D[ 2?5 E96 AC@4665D 7C@> E96 D2=6 @7 E96 AFKK=6D H:== 36 AFE E@H2C5 @?6 7:?2= A:646 @7 2CEH@C< 9@?@C:?8 E96 =2E6 |:<6 t?K:]k^Am
kAm“%96 DEJ=6 @7 E96 2CE:DE :D C62==J F?:BF6[ :E’D G6CJ 4@@=[ 96’D 5@?6 2 =@E @7 H@C< 7@C s:D?6J[” D2:5 r@F?4:=>2? $92J {F?5G2==] “x’> AC6EEJ 6I4:E65 E@ D66 H92E 96 4@>6D FA H:E9]”k^Am
kAm“x’> AC6EEJ DFC6 x AFE E@86E96C @?6 @7 9:D AFKK=6D[” D2:5 |2J@C tC:4 w2?D@?]k^Am
kAm~?46 E96 2CEH@C< :D F?G6:=65[ v:==6EE6 H:== 92G6 A6CA6EF2= C:89ED E@ :E] %96 4:EJ 2=D@ H:== 92G6 C:89ED E@ E96 AFKK=6 7@C EH@ J62CD[ 2?5 27E6C E92E s@H5=6 42? D6== E96> @? 9:D H63D:E6 2?5 :? DE@C6D 2C@F?5 E96 4@F?ECJ]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.