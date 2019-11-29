For the first time in decades, the Wyoming Game and Fish Department will launch a wildlife research project in Campbell County.

The $66,000 mule deer study, which will last five or six years, will focus on Hunt Area 10 and include a large chunk of public land in the popular Rochelle Hills area, said Game and Fish Gillette biologist Erika Peckham.

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