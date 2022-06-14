Gillette Physical Therapy has been bought by Physical Rehabilitation Network, an owner-operator of nearly 200 outpatient physical therapy clinics.

“We are excited to join PRN and write this next chapter in our history, which will help expand growth and support opportunities for our clinicians,” said Ken Clouston, founder of Gillette Physical Therapy, in a press release. “PRN shares our genuine commitment to high-quality and individualized patient care, and also offers remarkable operational and clinical support, which will allow us to continue to thrive in our community.”

Please send your business news to News Record Writer Jonathan Gallardo at jgallardo@gillettenewsrecord.net or call 682-9306, ext. 207.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.