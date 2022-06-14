Gillette Physical Therapy has been bought by Physical Rehabilitation Network, an owner-operator of nearly 200 outpatient physical therapy clinics.
“We are excited to join PRN and write this next chapter in our history, which will help expand growth and support opportunities for our clinicians,” said
Ken Clouston, founder of Gillette Physical Therapy, in a press release. “PRN shares our genuine commitment to high-quality and individualized patient care, and also offers remarkable operational and clinical support, which will allow us to continue to thrive in our community.”
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