The Gillette College soccer field project has come in $150,000 under budget, so Campbell County Commissioners have decided to do some additional sidewalk work around the field.

The county will spend $92,000 to put in “new or improved sidewalks” on all sides of the field, said County Public Works Director Kevin King. In the end, the project will still come in $58,000 under budget.

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