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Three finalists selected for vacant commission seat

Three finalists were selected for the vacant seat on the county commission Tuesday night.

The Campbell County Republican Party Central Committee interviewed nine candidates and after two rounds of voting by 91 precinct committee people, Jim Ford, Traci Barkey and Don Hamm came out on top.

County Commission candidates
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Don Hamm was chosen as a finalist for the open seat on the County Commission. On Tuesday evening he answered questions in front of the Campbell County GOP at Cam-plex Heritage Center in Gillette. News Record photo/Ashley Detrick
County Commission candidates
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Traci Barkey was chosen as a finalist for the open seat on the County Commission. On Tuesday evening he answered questions in front of the Campbell County GOP at Cam-plex Heritage Center in Gillette. News Record photo/Ashley Detrick
County Commission candidates
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Jim Ford was chosen as a finalist for the open seat on the County Commission. On Tuesday evening he answered questions in front of the Campbell County GOP at Cam-plex Heritage Center in Gillette. News Record photo/Ashley Detrick
County Commission candidates
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John Robertson takes the hot seat during a candidate forum with the Campbell County Republican Party on Tuesday, Jan. 18, 2022 at Cam-plex Heritage Center in Gillette. Nine applicants answered questions and the party voted and sent the top three finalists names to the County Commission. News Record photo/Ashley Detrick

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