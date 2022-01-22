Three finalists selected for vacant commission seat

Three finalists were selected for the vacant seat on the county commission Tuesday night.
The Campbell County Republican Party Central Committee interviewed nine candidates and after two rounds of voting by 91 precinct committee people, Jim Ford, Traci Barkey and Don Hamm came out on top.
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