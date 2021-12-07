Devils Tower broke the 500,000 visitor mark for the first time this year.
Through November, 546,799 recreation visitors came to the national monument.
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