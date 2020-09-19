Weeks after opening a second location in Gillette, Wyoming Downs wants to open up “mini-sites,” putting its historic horse racing machines in bars around Campbell County.

Wyoming Downs asked Campbell County Commissioners this week to approve a resolution allowing the company to “conduct pari-mutuel wagering on live horse racing, historic horse racing and simulcast events within Campbell County at all bars and legally authorized establishments.”

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