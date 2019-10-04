The Gillette City Council is on a path to take more than a pot shot at private parking lots with dangerous potholes.

The council gave its initial OK this week to an ordinance change that would allow officials to fine private lot owners up to $750 for failing to maintain their lots to the point their condition presents a public safety hazard.

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