The Gillette City Council is on a path to take more than a pot shot at private parking lots with dangerous potholes.
The council gave its initial OK this week to an ordinance change that would allow officials to fine private lot owners up to $750 for failing to maintain their lots to the point their condition presents a public safety hazard.
kAm%96 AC@A@D65 >2I:>F> 7:?6 :D 2 fd_T :?4C62D6 @G6C E96 S`__ E96 4:EJ 42? ?@H :>A@D6] %96 9:<6 H2D 2AAC@G65 @? 7:CDE C625:?8 E9:D H66< 2?5 ?665D EH@ >@C6 72G@C23=6 G@E6D 367@C6 :E H@F=5 36 @77:4:2=]k^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 4:EJ :D ?@E =:23=6 7@C 7:I:?8 A@E9@=6D :? AC:G2E6 A2C<:?8 =@ED @C 2446DD A@:?ED E@ E96 =@ED] qFE :E :D C6DA@?D:3=6 7@C =6EE:?8 AC@A6CEJ @H?6CD <?@H :7 2 A2C<:?8 =@E 92D A@E9@=6D E92E 2C6 E@ E96 A@:?E @7 36:?8 2 AF3=:4 D276EJ 4@?46C?]k^Am
kAm%96 4:EJ :D ?@E DF886DE:?8 :E 4=@D6 2446DD E@ A2C<:?8 =@ED @C =6G6= =2C86 7:?6D 7@C 6G6CJ =@E E92E 92D 2 A@E9@=6] %96 :?E6?E :D E@ 6?4@FC286 @H?6CD E@ 7:I D@>6 68C68:@FD DA@ED E92E 92G6 6IEC6>6=J =2C86 A@E9@=6D 2?5 E@ @G6C2== <66A E96:C =@ED :? 8@@5 C6A2:C[ D2:5 r:EJ !=2??6C r=2C< $2?56CD]k^Am
kAmx? yF=J[ E96 4:EJ 82G6 DE277 E96 8@\29625 E@ C6D62C49 2?5 AC@4665 H:E9 2 AC@A@D2= E@ 255C6DD A@E9@=6D[ 4CF>3=:?8 2DA92=E @C @E96C DFC7246 4@G6C:?8D 2?5 H665D :? AC:G2E6 A2C<:?8 =@ED]k^Am
kAm“%96 4:EJ !=2??:?8 s:G:D:@? C64@8?:K6D E96 :>AC@A6C >2:?E6?2?46 @7 AC:G2E6 A2C<:?8 =@ED 2?5^@C AC:G2E6 C:89ED @7 H2J @C 62D6>6?ED H9:49 2C6 565:42E65 7@C AF3=:4 FD6 92D 2 5:C64E 362C:?8 @? 962=E9[ D276EJ 2?5 H6=72C6 @7 E96 4:E:K6?D @7 v:==6EE6[” 244@C5:?8 E@ 2? :?7@C>2E:@?2= C6A@CE 7@C E96 r:EJ r@F?4:=]k^Am
kAmxE 25565 E92E :>AC@A6C >2:?E6?2?46 92D 2? 64@?@>:4 :>A24E 2?5 “3C:?8D 23@FE 3=:89E[ 5642J 2?5 564C62D65 AC@A6CEJ G2=F6D[ 2?5 =@DD E@ 3@E9 AC:G2E6 2?5 AF3=:4 C6G6?F6D]”k^Am
kAm%96 !=2??:?8 r@>>:DD:@? :? $6AE6>36C G@E65 c\_ :? 72G@C @7 E96 2>6?5>6?E]k^Am
kAm%96 4:EJ 92D 7:6=565 ?F>6C@FD 4@>A=2:?ED 23@FE D276EJ[ 6DA64:2==J A@E9@=6D :? AC:G2E6 A2C<:?8 =@ED E9C@F89@FE E96 4@>>F?:EJ[ 4:EJ DA@<6D>2? v6?@ !2=2KK2C: D2:5]k^Am
kAm%96 AC@A@D65 @C5:?2?46 H@F=5 2==@H E96 4:EJ E@ DE6A :? :7 :E 566>D 2 A2C<:?8 =@E :D F?D276 2?5 ?665D C6A2:CD]k^Am
kAmpE E92E A@:?E[ :E H:== :DDF6 2? @H?6C 2 =6EE6C E@ :?4=F56 E96 ?2EFC6 @7 E96 G:@=2E:@?[ 2 4@CC64E:G6 24E:@? A=2? 2?5 2D< 7@C E96 @H?6C’D 4@@A6C2E:@?]k^Am
kAmx7 2 AC:G2E6 =2?5@H?6C 4@?E:?F6D E@ :8?@C6 E96 :DDF6[ E96 4:EJ 4@F=5 232E6 E96 AC@A6CEJ[ 7:I E96 :DDF6 :ED6=7 2?5 E96? 492C86 E96 AC@A6CEJ @H?6C E96 4@DE @7 C6A2:CD]k^Am
kAm(9:=6 :E’D ?@E A2CE @7 E96 @C5:?2?46[ E96 4:EJ 2=D@ H@F=5 8:G6 2 D:I\>@?E9 8C246 A6C:@5 E@ 2==@H @H?6CD E@ 2CC2?86 7@C 4@?EC24E@CD 2?5 H62E96C E@ 4@@A6C2E6 E@ C6A2:C 2?J G:@=2E:@?D] %92E D2:5[ E96 4:EJ H2?ED E@ D66 @H?6CD >2<6 D@>6 <:?5 @7 AC@8C6DD[ !2=2KK2C: D2:5]k^Am
kAm%96 @C5:?2?46 H:== 92G6 :ED D64@?5 C625:?8 ~4E] `d]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.