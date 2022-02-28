The numbers for the 2021 Campbell County Festival of Lights are in, and they’re impressive.
For the first time, a traffic counter was set up in Cam-plex Park during the Festival of Lights, which went from Nov. 19 through Jan. 3. It was open for every day during that period except for one, when it had to close because of a snowstorm.
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