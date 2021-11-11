The question of what the future of coal in Campbell County will entail long-term, remains unanswered. But in the near future, Powder River Basin coal is projecting to do well.
Kyle Colby, general manager of Cordero Rojo mine, owned by the Navajo Transitional Energy Co., said the ongoing year of coal production has been strong, with another strong year expected ahead.
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