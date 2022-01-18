It’s that time of year again, where Campbell County kids, teens and adults can show off their creativity in the annual Campbell County Public Library Graphic Novel Character Contest.

Hosted by the Library Foundation, the event is now in its 10th year and continues to impress librarians and community members who visit the library.

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