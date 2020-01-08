It was the long, cold and blizzard-like conditions of Wyoming’s winters and the needs of her students that sparked a recreational therapist’s idea for an alternative that would encourage movement and physical activity at the Northeast Wyoming BOCES school in Gillette.

The Powder River Children’s Center is made up of more than 30 special-needs students ages 5-21 and includes 12 school districts as members, including Campbell County, as well as Sheridan, Johnson, Niobrara, Crook, Converse, Goshen and Weston counties.

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