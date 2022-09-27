Campbell County Commissioners are split on what they want to do with a piece of property north of Northern Drive.
The property in question is 120 acres north of Northern Drive. Campbell County Weed and Pest takes up 5 or 6 acres of that land, and the rest is bare.
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