Industrial Park (copy)
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County commissioners are debating whether to sell land north of Northern Drive or to develop it into a future industrial park.

 News Record Photo/Ed Glazar

Campbell County Commissioners are split on what they want to do with a piece of property north of Northern Drive.

The property in question is 120 acres north of Northern Drive. Campbell County Weed and Pest takes up 5 or 6 acres of that land, and the rest is bare.

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