Don’t worry, you’ll get to keep your heads, but they might be blown away by the DLUX performance of “Alice in Wonderland” on Oct. 19 at Cam-plex.
The hour show is filled with life-sized puppets, interactive digital scenery and clever dialogue, bringing to life Alice’s world with the Mad Hatter and the Cheshire Cat.
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