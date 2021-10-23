Gillette College
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Gillette College English instructor Caleb Elkins walks through the college’s main building Wednesday afternoon. As the district forms, trustees are trying to find a new purpose for the board that acted as a liaison to the district officials in Sheridan.

 News Record Photo/Mike Moore

The Gillette College Advisory Board may stick around the new district, but in a different capacity.

In a work session Thursday night, Gillette Community College District trustees met with some advisory board members to discuss the future of the advisory board, including whether it should continue to exist now that an independent district has formed.

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