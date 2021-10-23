The Gillette College Advisory Board may stick around the new district, but in a different capacity.
In a work session Thursday night, Gillette Community College District trustees met with some advisory board members to discuss the future of the advisory board, including whether it should continue to exist now that an independent district has formed.
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