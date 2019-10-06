When Wyoming Community College Commission meets at Gillette College later this month, it will consider additional requests for bachelor of applied science degrees.
That was the word given a week ago to a legislative committee meeting in Cody as state lawmakers heard an update on the new program made possible by legislation approved in the last session.
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