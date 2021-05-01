Gillette Reproductive Health
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Gillette Reproductive Health educator Carol Yonkee follows up with a patient over the phone in her office last July.

 News Record File Photo/Mike Moore

For the second straight year, Gillette Reproductive Health will not receive money from the county’s Optional 1% Sales Tax revenue.

The organization had applied for $25,000 to pay for preventative wellness exams for uninsured or underinsured women in Campbell County. During the Campbell County Commission’s budget discussions this week, the board decided not to fund the agency in fiscal year 2021-2022.

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