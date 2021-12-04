State legislators made some progress with the huge task of redistricting, but a lot of work remains to be done, especially in the northeast part of the state.
The Joint Corporations, Elections and Political Subdivisions Committee met Wednesday and Thursday to discuss redistricting. It looked at a number of plans from around the state, and it voted to move forward with what was referred to as the “Zwonitzer plan,” named after Rep. Dan Zwonitzer, R-Cheyenne, co-chair of the committee.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm(:E9 E9:D A=2?[ r2>A36== r@F?EJ H@F=5 92G6 7:G6 w@FD6 D62ED 4@?E2:?65 H:E9:? :ED 3@C56CD C2E96C E92? D92C:?8 D@>6 H:E9 @E96C 4@F?E:6D]k^Am
kAm#6A] tC:4 q2C=@H[ #\v:==6EE6[ AC6D6?E65 9:D A=2? E@ <66A r2>A36== r@F?EJ H9@=6 E@ E96 4@>>:EE66[ D2J:?8 r2>A36== r@F?EJ :D “H6== H:E9:? E96 C2?86” E@ DE2J H9@=6 2?5 92G6 7:G6 w@FD6 D62ED]k^Am
kAm“x’> ?@E C65:DEC:4E:?8 7@C >J D62E[ x’> C6AC6D6?E:?8 E96 h[e`c E92E =:G6 :? 6G6CJ w@FD6 s:DEC:4E[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 @E96C 7@FC 5:DEC:4ED :? E96 ?@CE962DE C68:@? H@F=5 36 DA=:E 2>@?8 E96 @E96C 4@F?E:6D :? E96 C68:@?i rC@@<[ r@?G6CD6[ }:@3C2C2[ !=2EE6 2?5 (6DE@?]k^Am
kAmw6 24<?@H=65865 E92E :E H2D?’E 2 A6C764E A=2?]k^Am
kAm“x7 E96C6’D @E96C :562D @FE E96C6[ H6 42? D@=G6 D@>6 @7 E96D6 G6I:?8 E9:?8D[ =6E’D 92G6 E96 4@?G6CD2E:@?[” 96 D2:5]k^Am
kAm&?56C E96 +H@?:EK6C A=2?[ }6H42DE=6 2?5 {FD< H@F=5 36 :? E96 D2>6 5:DEC:4E[ 2?5 wF=6EE[ &AE@? 2?5 $F?52?46 H@F=5 36 :? E96 D2>6 5:DEC:4E]k^Am
kAm|@E:@?D H6C6 >256 E@ >@G6 7@CH2C5 @E96C DE2E6H:56 >2AD E92E 925 5:776C6?E 4@?7:8FC2E:@?D @7 5:DEC:4ED[ 3FE E9@D6 H6C6 C6;64E65] &?56C E9@D6 A=2?D[ r2>A36== r@F?EJ H@F=5 D92C6 C6AC6D6?E2E:G6D H:E9 :ED ?6:893@C:?8 4@F?E:6D] #@K6E 2?5 $=66AJ w@==@H H@F=5 36 :? E96 D2>6 5:DEC:4E 2D }6H42DE=6[ 2?5 E96 uC665@> w:==D 2C62 2?5 $F?52?46 H@F=5 36 :? E96 D2>6 5:DEC:4E]k^Am
kAm$6?] ~856? sC:D<:==[ #\s6G:=D %@H6C[ D2:5 96 5:5?’E H2?E rC@@< @C (6DE@? 4@F?E:6D E@ 36 =67E 369:?5 :? E96 AC@46DD]k^Am
kAm“x7 J@F 8@C6 E96 @I @7 6:E96C rC@@< @C (6DE@? … :E’D A2:?7F=[” 96 D2:5]k^Am
kAm#6A] r9:A }6:>2?[ #\wF=6EE[ C6AC6D6?ED rC@@< r@F?EJ 2?5 A2CE @7 (6DE@? r@F?EJ] (92E 96’D 962C:?8 7C@> G@E6CD :? (6DE@? r@F?EJ :D E96J’5 =:<6 E@ 92G6 E96:C @H? C6AC6D6?E2E:G6]k^Am
kAmq@E9 q2C=@H 2?5 }6:>2? ?@E65 E96 492==6?86D @7 C6AC6D6?E:?8 E96:C C6DA64E:G6 5:DEC:4ED]k^Am
kAmq2C=@H D2:5 E96C6 2C6 `bd >:=6D 36EH66? 9:D 9@>6 :? r2>A36== r@F?EJ 2?5 E96 r@?G6CD6 r@F?EJ r@FCE9@FD6] }6:>2? D2:5 :E’D 2 fd\>:=6 5C:G6 7C@> 9:D 9@>6 :? wF=6EE E@ }6H42DE=6[ H9:49 96 2=D@ C6AC6D6?ED]k^Am
kAmq2C=@H A@:?E65 @FE E92E :7 D@>6@?6 :? (6DE@? r@F?EJ H2?E65 E@ CF? 7@C 9:D D62E[ E92E A6CD@? H@F=5 7246 2 E@F89 FA9:== 32EE=6 3642FD6 >@DE @7 E96 5:DEC:4E’D A@AF=2E:@? :D :? rC@@< r@F?EJ]k^Am
kAm“p A6CD@? :? E92E 4@F?EJ H@F=5 5@ E96> 2 72C 36EE6C ;@3] %96J H2?E E@ 92G6 E96:C @H? C6AC6D6?E2E:G6 :7 A@DD:3=6[” }6:>2? D2:5]k^Am
kAm$6?] qC:2? q@?6C[ #\s@F8=2D[ D2:5 E96 4@>>:EE66 D9@F=5 “?@E E2<6 2 A@D:E:@? @? E96 ?@CE962DE (J@>:?8 5:D28C66>6?E]”k^Am
kAm$6?] r2=6 r2D6[ #\{2?56C[ D2:5 96 9@A65 E96C6 H2D C@@> 7@C D@>6 “7C:6?5=J >@5:7:42E:@?” E@ “2==@H >@C6 7=6I:3:=:EJ :? ?@CE962DE (J@>:?8 E@ 92G6 E9@D6 7@=<D 86E E@86E96C 2?5 92G6 2?@E96C 3:E6 2E E96 2AA=6]”k^Am
kAm%96C6 H2D D@>6 5632E6 2D E@ H96E96C E96 4@>>:EE66 ?66565 E@ 2AAC@G6 >@C6 E92? @?6 >2A[ 3FE :? E96 6?5[ :E G@E65 E@ ;FDE 92G6 E96 @?6]k^Am
kAm“(6 ?665 E@ 92G6 @?6 A=2? H6’C6 2== H@C<:?8 @?[” D2:5 #6A] |:<6 vC662C[ #\(@C=2?5]k^Am
kAm$6?] %2C2 }6E96C4@EE[ #\r96J6??6[ A@:?E65 @FE E92E :E :D ?@E E96 7:?2= >2A[ 2?5 E92E 2>6?5>6?ED H:== 36 >256 E@ :E FA E@ E96 =2DE 52J @7 E96 =68:D=2E:G6 D6DD:@? ?6IE J62C]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.