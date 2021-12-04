State legislators made some progress with the huge task of redistricting, but a lot of work remains to be done, especially in the northeast part of the state.

The Joint Corporations, Elections and Political Subdivisions Committee met Wednesday and Thursday to discuss redistricting. It looked at a number of plans from around the state, and it voted to move forward with what was referred to as the “Zwonitzer plan,” named after Rep. Dan Zwonitzer, R-Cheyenne, co-chair of the committee.

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