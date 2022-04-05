A district judge has ruled that the Campbell County Commissioners exceeded their authority when they passed a resolution last year revoking previous resolutions that approved off-track betting operations.

In April 2021, the commission passed a resolution that gives the live horse racing operator control over off-track betting and simulcasting in the county.

(1) comment

woodchuck

It looks like Commissioner Shelstad should shy away from the equine community. You know, horse racing and Mustangs

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