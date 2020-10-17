Flu shots
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Charles Tucker arrived bright and early Sept. 18 to receive his flu shot from Heather Reede, an RN with Campbell County Public Health, in the agency’s parking lot off 4J Road in Gillette. Health officials are advising people get vaccinated for the flu as the COVID-19 pandemic pushes on.

 News Record File Photo/Mike Moore

With flu season approaching amid the ongoing COVID-19 pandemic, state and local health officials have emphasized the importance of getting a flu shot this year.

“Anyone who would get a flu shot, please get a flu shot this year,” said Dr. Nicholas Stamato, a cardiologist and chief of staff for Campbell County Health.

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