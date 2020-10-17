With flu season approaching amid the ongoing COVID-19 pandemic, state and local health officials have emphasized the importance of getting a flu shot this year.
“Anyone who would get a flu shot, please get a flu shot this year,” said Dr. Nicholas Stamato, a cardiologist and chief of staff for Campbell County Health.
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