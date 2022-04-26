The city of Gillette could be going after some federal funding to help build a new Gurley overpass.
And when that new bridge is built, it could be renamed to honor a former mayor and Senator who helped get the original overpass in the first place.
kAmwJF? z:>[ 4:EJ 25>:?:DEC2E@C[ D2:5 E96 ?6H 3C:586[ H96? 4@>A=6E6[ 4@F=5 92G6 2 ?6H ?2>6] %96 =2E6 7@C>6C $6?] |:<6 t?K: H2D “23D@=FE6=J 4C:E:42=” E@ E96 4@?DECF4E:@? @7 E96 vFC=6J @G6CA2DD[ 2?5 z:> DF886DE65 C6?2>:?8 E96 ?6H 3C:586 H:E9 2 ?2>6 E92E’D 2446AE23=6 E@ t?K:’D 72>:=J]k^Am
kAm%96 H@C<:?8 E:E=6 :D E96 |:<6 t?K: |6>@C:2= ~G6CA2DD]k^Am
kAmqFE 7:CDE[ E96 4:EJ ?665D E@ 7:?5 2 H2J E@ C6A=246 E96 3C:586]k^Am
kAm%96 @G6CA2DD H2D 3F:=E :? `hg` 2?5 @A6?65 E@ EC277:4 :? `hga] xE’D 2? :>A@CE2?E ?@CE9\D@FE9 3JA2DD 7@C 4C@DD:?8 E96 C2:=C@25 EC24<D H:E9@FE 2? 2E\8C256 4C@DD:?8 4=@D6 E@ E96 5@H?E@H? 2C62]k^Am
kAm#646?E DEF5:6D 92G6 :?5:42E65 E92E E96 3C:586 :D C6249:?8 E96 6?5 @7 :ED 2?E:4:A2E65 =:76DA2?] |2:?E6?2?46 92D 364@>6 :?4C62D:?8=J 7C6BF6?E[ C6DF=E:?8 :? >F=E:A=6 D9FE5@H?D]k^Am
kAm%96 &]$] w@FD6 @7 #6AC6D6?E2E:G6D :DDF65 2 42== 7@C 2AA=:42E:@?D E@ E96 r@>>F?:EJ !C@;64E uF?5:?8 AC@8C2>[ 2 D6E @7 62C>2C<65 7F?5:?8 C6BF6DED 7C@> 6249 >6>36C @7 r@?8C6DD]k^Am
kAm%96 4:EJ C6G:6H65 E96 4C:E6C:2 7@C E9:D AC@8C2> 2?5 56E6C>:?65 E92E C6A=246>6?E @7 E96 vFC=6J ~G6CA2DD H2D 2 8@@5 7:E] t2C=:6C :? pAC:=[ E96 r:EJ r@F?4:= A2DD65 2 C6D@=FE:@? :56?E:7J:?8 E96 vFC=6J ~G6CA2DD 2D 2 9:89\AC:@C:EJ AC@;64E 2?5 2FE9@C:K65 E96 DF3>:DD:@? @7 2 8C2?E 2AA=:42E:@?]k^Am
kAm%96 4:EJ 92D 366? :? 4@?E24E H:E9 #6A] {:K r96?6J’D @77:46] xE @C:8:?2==J H2D 8@:?8 E@ 2D< 7@C Sag]a >:==:@?[ 3FE D:?46 =62C?65 E92E 2AAC@AC:2E:@?D H:== 36 42AA65 2E Sf >:==:@?]k^Am
kAm“(6’C6 DE:== AFCDF:?8 :E[ E96 4@>>F?:EJ 56D6CG6D 2 ?6H 3C:586[” z:> D2:5]k^Am
kAmx7 E96 4:EJ >@G6D 7@CH2C5 H:E9 E9:D[ :E H:== =:<6=J 36 4@>A6E:?8 H:E9 @E96C (J@>:?8 4@>>F?:E:6D E92E 92G6 9:89\AC:@C:EJ AC@;64ED @7 E96:C @H?] t249 r@?8C6DD >6>36C 42? 3C:?8 7@CH2C5 FA E@ `d AC@;64ED]k^Am
kAmt2C=:6C E9:D J62C[ E96 r:EJ r@F?4:= =:DE6?65 E@ 2 AC6D6?E2E:@? 3J 4:EJ DE277 E92E =2:5 @FE E96 AC@D 2?5 4@?D @7 7F?5:?8 E96 AC@;64E H:E9 7656C2= 5@==2CD 4@>A2C65 E@ 7F?5:?8 :E =@42==J]k^Am
kAm(9:=6 2 7656C2= 8C2?E :D 2EEC24E:G6 :? E92E :E H@F=5 E2<6 42C6 @7 2 3F=< @7 E96 4@DE @7 E96 AC@;64E[ :E H@F=5 2=>@DE 46CE2:?=J E2<6 >F49 =@?86C E@ 4@>A=6E6 E96 AC@;64E[ ?@E E@ >6?E:@? E96 DEC:4E C68F=2E:@?D E92E 4@>6 2EE24965 E@ 7656C2= 5@==2CD]k^Am
kAm“x 5@?’E <?@H E92E 2?JE9:?8 ?646DD2C:=J 92D 492?865[ 3FE H:E9 2 AC@;64E @7 E92E D4@A6[ 2?5 E92E D:K6[ J@F ?665 E@ <66A 2== @7 J@FC @AE:@?D 2G2:=23=6[” D2:5 r@F?4:=>2? }2E92? |4{6=2?5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.