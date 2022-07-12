If all goes to plan, Cam-plex could have its next full-time general manager by September.
That’s the “aggressive” timeline Campbell County Public Land Board members have laid out, although they acknowledged it could take more time, as they continue to weigh options and deal with a busy month full of rodeo and the county fair.
kAm“~FC 8@2= :D E@ 36 C625J E@ 9:C6 D@>63@5J :? $6AE6>36C[” r2>3=:? D2:5] “p82:?[ :E >2J 36 288C6DD:G6[ 3FE H6’C6 5@:?8 H92E H6 42?]”k^Am
kAm%96 G242?4J @A6?65 :? |2J H96? 7@C>6C 86?6C2= >2?286C y677 tDA@D:E@ =67E r2>\A=6I 7@C 2 ?6H ;@3 :? z6?EF4<J] {2?5 3@2C5 >6>36CD 2AA@:?E65 #6?26 z6F4<[ r2>\A=6I 7:?2?46 5:C64E@C[ 2D E96 :?E6C:> 86?6C2= >2?286C 2D E96 724:=:EJ AC6A2C6D E@ 9@DE E96 }2E:@?2= w:89 $49@@= u:?2=D #@56@ 2?5 H9:=6 E96 =2?5 3@2C5 D62C496D 7@C E96 ?6IE =6256C @7 E96 724:=:EJ]k^Am
kAm%96 ;@3 92D 366? A@DE65 2?5 =2?5 3@2C5 >6>36CD 92G6 D9@H? :?E6C6DE :? G6EE:?8 A@E6?E:2= =@42= 42?5:52E6D 2D H6==] r92?8:?8 E96 >2?286>6?E DECF4EFC6[ :?4=F5:?8 9:C:?8 2 >2?286>6?E D6CG:46D 4@>A2?J[ :D :? 4@?D:56C2E:@? 2D H6==]k^Am
kAm%96 D62C49 4@>>:EE66 D6E 2? pF8] ` 5625=:?6 E@ C646:G6 86?6C2= >2?286C 2AA=:42E:@?D 2?5 D4965F=65 pF8] b\d E@ C6G:6H E9@D6 DF3>:DD:@?D]k^Am
kAm|2?286>6?E 4@>A2?:6D :?E6C6DE65 :? E2<:?8 @? =6256CD9:A @7 E96 724:=:EJ 92G6 366? :?G:E65 E@ AC6D6?E E@ =2?5 3@2C5 >6>36CD 2E E96:C pF8] `` >66E:?8]k^Am
kAm“%92E >2J 36 2 =:EE=6 288C6DD:G6[” r2>3=:? D2:5] “x 5@?’E <?@H :7 E96 >2?286>6?E 4@>A2?:6D H:== 36 BF:E6 C625J E@ 5@ E92E]”k^Am
kAm%96 =2?5 3@2C5 92D 366? :? 4@?E24E H:E9 EH@ >2?286>6?E 8C@FAD[ :?4=F5:?8 ~2< ':6H vC@FA 2?5 p$| v=@32=]k^Am
kAm%96 u@C5 (J@>:?8 r6?E6C :D >2?2865 3J ~2< ':6H vC@FA[ @?6 @7 E96 AC:G2E6 >2?286>6?E 4@>A2?:6D :? 4@?E24E H:E9 =2?5 3@2C5 >6>36CD]k^Am
kAmqC25 |FCA9J[ E96 86?6C2= >2?286C @7 E96 u@C5 (J@>:?8 r6?E6C[ 7@C>6C=J ?2>65 E96 r2DA6C tG6?ED r6?E6C[ DA@<6 E@ =2?5 3@2C5 >6>36CD %9FCD52J ?:89E 23@FE H92E 2 >2?286>6?E D6CG:46D 4@>A2?J 4@F=5 AC@G:56 7@C r2>\A=6I]k^Am
kAm{:<6 r2>\A=6I[ H9:49 :D ;@:?E=J @H?65 3J E96 4:EJ @7 v:==6EE6 2?5 r2>A36== r@F?EJ[ E96 u@C5 (J@>:?8 r6?E6C :D AF3=:4=J @H?65 3J E96 r:EJ @7 r2DA6C 2?5 @A6C2E6D 2E 2 =@DD[ 2=E9@F89 |FCA9J D2:5 E92E 567:4:E 92D 366? 4FE 5@H? D:?46 E96 >2?286>6?E 4@>A2?J E@@< @G6C]k^Am
kAm“%96C6’D EH@ E9@F89ED[” |FCA9J D2:5] “%96C6’D CF??:?8 :E 2D 2 4@>>F?:EJ 46?E6C @C E96C6’D CF??:?8 :E 2D 2 3FD:?6DD @C 6?EC6AC6?6FC:2= EJA6 @7 C6=2E:@?D9:A] %92E’D H92E H6 5@]”k^Am
kAm~2< ':6H vC@FA 492C86D 2 32D6 >2?286>6?E 766 7@C :ED D6CG:46D 2?5 42? 62C? :?46?E:G6 3@?FD6D 32D65 @? C6249:?8 46CE2:? 7:?2?4:2= 36?49>2C<D[ H9:49 2C6 >FEF2==J 36?67:4:2= 7@C E96 724:=:EJ[ |FCA9J D2:5]k^Am
kAm“%96C6’D 2 =@E @7 >:D4@?46AE:@?D @FE E96C6 E92E H6’C6 8@:?8 E@ 4@>6 :? 2?5 H6’C6 8@:?8 E@ 7:C6 6G6CJ3@5J 2?5 E92E H6’C6 8@:?8 E@ E2<6 2== E96 >@?6J 2?5 CF? 2?5 E92E H6’C6 ?@E 8@:?8 E@ 36 4@>>F?:EJ A2CE?6CD[” |FCA9J D2:5] “%92E’D ?@E ECF6] %92E’D ?@E ECF6 2E 2==]”k^Am
kAm%96 4@>A2?J’D DEC2E68J :D E@ 5C:G6 2?4:==2CJ C6G6?F6D[ 255:?8 4@CA@C2E6 DA@?D@CD9:AD[ 4C62E:?8 ?6H 6G6?ED[ 5C2H:?8 >@C6 6G6?ED[ D6==:?8 >@C6 E:4<6ED 2?5 3C:?8:?8 >@C6 A6@A=6 :?E@ E96 G6?F6]k^Am
kAm“%92E’D E96 C62= 5C:G6C[ :D AFEE:?8 A6@A=6 E9C@F89 E9@D6 5@@CD[” |FCA9J D2:5] “!FEE:?8 3FEED :? D62ED]”k^Am
kAm%96 r2>\A=6I >@56= :D 4@>>F?:EJ\32D65[ H9:49 92D :ED 36?67:ED[ 3FE 5@6D ?@E 5C:G6 E96 6IEC2 3FD:?6DD E92E 96=AD 4@G6C E96 4@DED @7 @A6C2E:@?D] %96 724:=:EJ 4@F=5 2=D@ DE:== 9@DE D>2==6C[ =6DD AC@7:E23=6 6G6?ED =:<6 H655:?8D[ A2CE:6D 2?5 >66E:?8D[ |FCA9J D2:5]k^Am
kAm%96 8C@FA 92D 25565 36?67:ED E9C@F89 :ED D:K6[ DF49 2D 3C:?8:?8 :? 6IEC2 6>A=@J66D 7@C =2C86 6G6?ED :7 ?66565 2?5 36:?8 23=6 E@ D4965F=6 D9@HD :? A2CE?6CD9:A H:E9 @E96C ~2< ':6H vC@FA G6?F6D :? E96 C68:@?]k^Am
kAms2C:? t5>@?5D[ =2?5 3@2C5 492:C>2?[ 2D<65 9@H 2 >2?286>6?E 8C@FA H@F=5 H@C< H:E9 E96 ;@:?E\7F?5:?8 DECF4EFC6 2?5 =2?5 3@2C5 4@?EC@= E92E r2>\A=6I 92D]k^Am
kAm%96 8C@FA H@F=5 >2?286 E96 G6?F6[ 3FE E96 4@>>F?:EJ H@F=5 DE:== @H? r2>\A=6I[ H:E9 ~2< ':6H vC@FA C646:G:?8 2 >2?286>6?E 766 2?5 :?46?E:G6 3@?FD6D 32D65 @? A6C7@C>2?46 2?5 9:EE:?8 36?49>2C<D]k^Am
kAm“{6E’D 7246 :E[ 2?JE:>6 J@F 92G6 E96 8@G6C?>6?E ECJ:?8 E@ CF? 6?E:E:6D =:<6 E9:D[ :E’D D@ 5:G:5:?8 2?5 :E’D D@ D:=@65[ 2?5 E92E’D ?@E 677:4:6?4J[” |FCA9J D2:5]k^Am
kAmr2>A36== r@F?EJ 4@>>:DD:@?6C q@3 |2F=[ :? 9:D 7:CDE >66E:?8 2D 2 ?6H=J\2AA@:?E65 =2?5 3@2C5 >6>36C[ C2E96C E92? ;FDE 2 =:2:D@?[ 2D<65 H92E H@F=5 92AA6? H:E9 D>2==6C 4@>>F?:EJ FD6 @7 E96 724:=:EJ[ DF49 2D 7@C =@42= D>2== C@56@ 6G6?ED 2?5 AC24E:46D]k^Am
kAm“%96C6’D ?@E 2 492?46 J@F’C6 8@:?8 E@ >2<6 >@?6J 2E E92E[ 3FE :E :D D@>6E9:?8 E92E 5@6D 2 =@E 7@C E96 4@>>F?:EJ[” |2F= D2:5]k^Am
kAm|2F= 25565 E92E E96 AF3=:4 762C :D E92E :E DA6?E E96 E2I >@?6J E@ 86E E96 724:=:EJ DE2CE65 2?5 H@F=5?’E H2?E E@ D66 :ED C2E6D :?4C62D6 7@C E9@D6 4@>>F?:EJ 6G6?ED]k^Am
kAm“pE E96 6?5 @7 E96 52J[ E9:D 3@2C5 D6ED E9@D6 C2E6D[” |FCA9J D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.