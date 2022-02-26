The deadline to apply for the vacant Ward 1 seat on the Gillette City Council is 5 p.m. Monday, and so far, four people have put their name in.
Tricia Simonson, Jeff Rech, Darrel deJong and Russell Garner are the four who have applied.
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