Eight people have applied to fill a vacant Ward 3 seat on the Gillette City Council.
The seat opened up when Ward 3 councilman Shay Lundvall was sworn in as mayor of Gillette. He had two years left on his term.
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