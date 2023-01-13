City Hall
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The Gillette City Hall sits at 201 E. Fifth St., in Gillette on Wednesday, Nov. 28, 2018.

 News Record Photo/August Frank

Eight people have applied to fill a vacant Ward 3 seat on the Gillette City Council.

The seat opened up when Ward 3 councilman Shay Lundvall was sworn in as mayor of Gillette. He had two years left on his term.

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