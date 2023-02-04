The Wyoming Supreme Court sided with the district judge who ruled that the Campbell County Commission overstepped its authority with a horse racing resolution that it passed in April 2021.
The resolution essentially gave 307 Horse Racing exclusive rights to off-track betting in the county and forced the closure of a few businesses.
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