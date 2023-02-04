Horse Racing
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Jockey Shaunda L. Larsen rides Cayenneoverthemoon to a second-place finish during a day of racing hosted by 307 Horse Racing at Morningside Park in Gillette.

 News Record File Photo

The Wyoming Supreme Court sided with the district judge who ruled that the Campbell County Commission overstepped its authority with a horse racing resolution that it passed in April 2021.

The resolution essentially gave 307 Horse Racing exclusive rights to off-track betting in the county and forced the closure of a few businesses.

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