Until further notice, Campbell County will be under an open burn restriction.
Tuesday morning, the Campbell County Commissioners will vote on a resolution to put the county under an open fire ban, based on the recommendation of the Campbell County Fire Warden.
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