The neighbors who oppose a rezoning proposal because they worried it would bring down the value of their homes still have some concerns after hearing from the property owner about his plans.
Joel Smith is wanting to rezone nearly 16 acres of land, currently suburban residential, to agricultural. The land is near the Gillette Golf Club. It’s south of Cocklebur Drive, with Butler-Spaeth Road to the west.
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