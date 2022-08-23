The neighbors who oppose a rezoning proposal because they worried it would bring down the value of their homes still have some concerns after hearing from the property owner about his plans.

Joel Smith is wanting to rezone nearly 16 acres of land, currently suburban residential, to agricultural. The land is near the Gillette Golf Club. It’s south of Cocklebur Drive, with Butler-Spaeth Road to the west.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.