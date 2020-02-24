The 2020 presidential race has got the Democratic Party, the oldest political party in the world, twisted in knots. Its basic character and enduring values — its political DNA — which have enabled it to rebound from multiple political disasters, may be producing another disaster this year.
Consider the Democrats' concept of fairness in representation. The party's delegate allocation rules, not just this cycle but going back years, favor proportionate representation.
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Michael Barone is a senior political analyst for the Washington Examiner, resident fellow at the American Enterprise Institute and longtime co-author of The Almanac of American Politics.
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