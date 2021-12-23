'Twas the Night Before COVID

 Dr. Fauci says Americans should ban their family members from holiday gatherings if they are unvaccinated. "If there's an unvaccinated person, I would say; 'I'm very sorry, but not this time, maybe another time when this is all over.'" — MSNBC

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