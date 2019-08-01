WASHINGTON — Just in time for her second Democratic presidential debate appearance, on Wednesday night, California Sen. Kamala Harris unveiled a Medicare-for-all plan.
The timing of Harris’s release is excellent news for health care wonks; CNN’s Dana Bash, Don Lemon and Jake Tapper had an opportunity to ask her to fill in the plan’s somewhat scanty details. Here are some questions about Harris’ Medicare-for-all plan:
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