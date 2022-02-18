In a move reminiscent of Adolf Hitler’s need for Lebensraum, Russian President Vladimir Putin is exhibiting an egomaniacal desire to regain the glory of the vast empire of the Soviet Union. There’s little else to explain his actions.
Putin controls executive, legislative, and judicial branches of government. He also controls television, print, and online media. He’s the undisputed dictator of the economy to whatever extent he chooses.
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James Hutton is a former assistant secretary at the U.S. Department of Veterans Affairs and is a retired colonel in the U.S. Army. He wrote this for
InsideSources.com.
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