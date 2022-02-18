In a move reminiscent of Adolf Hitler’s need for Lebensraum, Russian President Vladimir Putin is exhibiting an egomaniacal desire to regain the glory of the vast empire of the Soviet Union. There’s little else to explain his actions.

Putin controls executive, legislative, and judicial branches of government. He also controls television, print, and online media. He’s the undisputed dictator of the economy to whatever extent he chooses.

James Hutton is a former assistant secretary at the U.S. Department of Veterans Affairs and is a retired colonel in the U.S. Army. He wrote this for InsideSources.com.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.